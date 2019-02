Tien jaar geleden kreeg hij 7 jaar cel voor het bijten van zijn stiefkind in het gezicht: ‘kinderbijter’ opnieuw verdacht van mishandeling stiefkind Redactie

07 februari 2019

00u00 24 Turnhout Tien jaar geleden kreeg hij nog de bijnaam 'kinderbijter'. Omdat hij zijn toenmalige stiefdochtertje (3) tijdens een zware mishandeling in het gezicht had gebeten. Het kostte hem 7 jaar cel. Intussen wordt Jimmy G. (34) uit Turnhout opnieuw verdacht van kindermishandeling. "Hij heeft ons kleinkind twee keer het ziekenhuis in geslagen", getuigen de grootouders van het slachtoffer.

Het parket in Turnhout heeft zopas een onderzoek afgerond naar een geval van kindermishandeling. Het onderzoek werd een jaar geleden opgestart nadat een 3-jarig jongetje uit Turnhout twee keer op drie maanden tijd in het ziekenhuis belandde met verwondingen in het aangezicht. Opvallend: spilfiguur in het onderzoek is Jimmy G., de stiefvader van het jongetje. G. is geen onbekende voor het gerecht. In 2013 werd hij nog tot 7 jaar cel veroordeeld voor... kindermishandeling. In 2009 had hij het 3-jarige dochtertje van zijn toenmalige vriendin enkele keren zwaar toegetakeld. Jimmy G. ontkende aanvankelijk, maar gaf nadien toe dat hij het meisje met zijn linkerhand bij haar keel had gegrepen en twee keer met zijn rechtervuist vol in het aangezicht had geslagen. Daarna beet hij uit pure woede ook nog in haar arm èn gezicht. "Hij viel het meisje aan omdat die veel aandacht kreeg van haar moeder. Dat kon hij niet verkroppen", verduidelijkt de aanklager destijds. Het parket vorderde een celstraf van 10 jaar. De rechtbank hield het op 7 jaar.

Nieuwe vriendin

Twee à drie jaar geleden leerde Jimmy G. zijn nieuwe vriendin kennen. Opnieuw een vrouw die al een kind had uit een eerdere relatie. En opnieuw wordt Jimmy G. er van verdacht dat hij zwaar geweld heeft gebruikt tegen zijn stiefkind. "Wij hebben ons kleinkind tijd zelf opgevoed, maar op een bepaald moment kreeg zijn moeder het hoederecht toegewezen. In de periode dat hij bij haar en Jimmy G. inwoonde, is ons kleinkind in het ziekenhuis beland", getuigen de grootouders van het Turnhoutse jongetje. "Ze beweerden dat hij per ongeluk een stenen beeld op zijn hoofd had gekregen. Maar daar geloofden we natuurlijk niet veel van."

Toen het jongetje een drietal maanden later, in februari 2018, opnieuw met verwondingen in het ziekenhuis belandde, werd de politie er bij gehaald. "De eerste keer had zijn moeder hem naar het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout gebracht. De tweede keer dat hij gewond raakte, reed ze met hem naar een ziekenhuis in Antwerpen", aldus de grootouders.

"Wellicht durfde ze hem niet meer naar het ziekenhuis van Turnhout aanbieden omdat dan de puzzelstukjes van mishandeling in elkaar zouden vallen. Want een paar maanden voordien was de jongen ook met blauwe plekken binnen gebracht. Ook dit keer situeerden de verwondingen zich vooral aan het hoofd. Onder meer zijn oor was bont en blauw geslagen."

Pleeggezin

Een kind dat twee keer op korte tijd bont en blauw naar het ziekenhuis wordt gebracht, is iets tè toevallig om nog toeval te zijn. De politie startte een onderzoek. Dat onderzoek werd recent afgerond. Jimmy G. zal wellicht één van de komende weken naar de correctionele rechtbank worden verwezen. "Er is een uitvoerig gerechtelijk onderzoek gevoerd", bevestigt het parket het onderzoek naar Jimmy G. "Dat onderzoek is intussen afgesloten en het dossier zal binnenkort aan de raadkamer worden voorgelegd (voor verwijzing naar de correctionele rechtbank, red.)." Mogelijk zal de moeder van het kind ook vervolgd worden voor schuldig verzuim, al is dat nog niet zeker.

De grootouders van het jongetje hopen dat Jimmy G. opnieuw een effectieve gevangenisstraf zal krijgen. "Van ons mag hij levenslang achter de tralies worden gestoken. Hij is een gevaar voor kinderen. Vroeg of laat loopt zijn agressie tegenover kinderen fataal af."

Al in de cel

Sinds de mishandeling aan het licht kwam, verblijft het jongetje in een pleeggezin. En Jimmy G. zelf? Die zit achter de tralies. Niet voor feiten van mishandeling, maar voor een diefstal met braak waarvoor hij zich binnenkort ook voor de rechtbank moet verantwoorden.

Eerder werd hij ook al tot 15 maanden voorwaardelijk veroordeeld voor verkeersagressie. Hij gaf zijn slachtoffer toen een karatetrap.