Thuis-acteur versiert mee beertjes in De Smiskens Jef Van Nooten

25 november 2018

09u10 0

De leerlingen van basisschool De Smiskens in Turnhout kregen onlangs het bezoek van Raf Jansen. Raf is enkele jaren geleden nog een tijdje directeur geweest in De Smiskens, maar het grote publiek kent hem vooral als Dieter in de tv-reeks ‘Thuis’. Raf Jansen zakte naar de school af om mee kleine witte beertjes te versieren. De beertjes staan symbool voor ‘Warme William’, de mascotte van het Warme Scholen-project. De versierde beertjes worden geveild. De opbrengst gaat naar de Rode Neuzen-actie.