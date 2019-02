Thomas More-delegatie langlauft 90km voor KOTK: “Niet zeker dat we allemaal eindmeet halen” Kristof Baelus

21 februari 2019

18u38 0 Turnhout Een team van Thomas More Campus Blairon zal op zondag 3 maart in Zweden deelnemen aan de Vasaloppet. Deze unieke langlaufwedstrijd met 17.000 deelnemers was op zo’n 17 minuten volledig uitverkocht maar de sportopleiding wist 22 kaartjes te bemachtigen. Zo willen de studenten geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker.

De Vasaloppet is de langste, oudste en grootste langlaufwedstrijd ter wereld. Op 17 minuten waren alle tickets uitverkocht. “De tocht is wel 90 kilometer lang en bestaat al sinds 1922", zegt Jan Van Dooren, opleidingsmanager van de sportopleidingen. “De 17.000 tickets waren razendsnel uitverkocht. Het leek wel Tomorrowland.”

Het initiatief kwam van docent Karl Keuppens, die in eerste instantie samen met zijn vriend en kankerpatiënt Bart Willems de uitdaging wilde aangaan.

Of alle deelnemers de eindmeet zullen halen is nog niet zeker. “Het zal een lastige race worden”, zegt Van Dooren. “Omdat we achteraan moeten starten hebben we na de eerste berg al een uur achterstand, enkel door het aanschuiven in de grote massa, nadien kunnen we wel wat tijd goedmaken.

Sponsors

De deelnemers lieten zich op verschillende manieren sponsoren. Zo ook via een kilometersponsoring, elke kilometer staat voor 1 euro. Sponsor je kilometer 1 dan betaal je 1 euro, sponsor je kilometer 90 dan betaal je 90 euro. Elk teamlid moest 4095 euro verzamelen voor zijn deelname aan de wedstrijd te verantwoorden. Het grootse deel hiervan zal geschonken orden aan kom op tegen Kanker.

Hoge Venen

Het team kreeg de nodige ondersteuning van enkele studenten die trainingsschema’s opstelden en de teamleden opvolgden. Ook werden er trainingen georganiseerd in de sneeuw in onder andere de Hoge Venen, Winterberg en Italië. De deelnemers kregen ook techniektrainingen, krachttrainingen en voedingsadvies.

Team 22

Het team bestaat uit zes studenten, vijf docenten en elf externen met een leeftijd tussen 20 en 70 jaar. Bij de externen neemt onder andere een brandweerman, bedrijfsleider, postbode, militair en gepensioneerde deel. Elk lid van het team heeft zijn eigen reden om mee te doen met deze actie. Het goed doel is voor sommigen een extra motivatie, zo ook voor Tom Mariën.

“Mijn vrouw en ik vechten al 10 jaar lang tegen kanker. Er werd bij haar huidkanker met uitzaaiingen vastgesteld”, zegt Tom. “Na een stamceltransplantatie volgde een zware tijd, meer ze heeft dit overwonnen. Nadien kwam de ziekte terug en viel ook de diagnose acute leukemie, een tweede stamceltransplantatie drong zich op. Momenteel hebben we alle behandelingen in België gehad en proberen we te strijden met alternatieve behandelingen.”

Live te volgen

Op 3 maart is de wedstrijd live te volgen op de campus in Turnhout. Een aantal studenten van de sportopleidingen organiseren er een Zweedse dag met brunch, avond maal en tal van actieviteiten.