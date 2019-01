Theatergezelschap Pogen viert 100ste verjaardag met ‘Hotel Overspel’ Jef Van Nooten

10 januari 2019

11u37 0 Turnhout Het Koninklijk toneelgezelschap Pogen uit Turnhout voert komend weekend de komedie ‘Hotel Overspel’ op in de Schouwburg van De Warande. Ook oud-Poger Margriet Hermans staat mee op de planken.

Met de voorstelling ‘Hotel Overspel’ viert Pogen de 100ste verjaardag van het theatergezelschap. “Speciaal voor dit jubileum komt oud-Poger Margriet Hermans de cast vervoegen. Omdat Pogen dit jaar 100 jaar bestaat, is deze voorstelling een Doe de Warande-project. Doe de Warande biedt praktische ondersteuning aan verenigingen, vriendengroepen en iedereen met creatieve ideeën voor een artistiek of cultureel project”, vertelt Mieke Mermans van De Warande.

Hotel Overspel is een deurenkomedie die speciaal voor de gelegenheid geschreven en geregisseerd door Kenneth Kerckhofs. Hij was op internationale filmfestivals aanwezig met zijn meermaals bekroonde kortfilms ‘Angst’ en ‘Ontsnapt’.

In de inkomhal van de Warande is in enkele glazen kasten ook een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van theatergezelschap Pogen. Het theatergezelschap werd 100 jaar geleden opgericht door enkele broeders uit het Sint-Victorinstituut. Pogen wil er tot 11 mei een ‘feestjaar’ van maken. Op 11 mei wordt het feestjaar afgesloten met ‘Theater Pogen in een nieuwe eeuw’, een avond met enkele monologen en dialogen.