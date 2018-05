Theater Stap op zoek naar 10.000 euro ACTEURS ZOEKEN GELD VOOR RENOVATIE VERVALLEN KSJ-LOKAAL JEF VAN NOOTEN

19 mei 2018

02u25 0 Turnhout De acteurs van Theater Stap zijn een crowdfunding gestart om 10.000 euro in te zamelen voor de renovatie van het vervallen KSJ-lokaal aan De Blaas. Het theatergezelschap krijgt dat gebouw 25 jaar in bruikleen van de stad.

Door hun rollen in onder meer Tytgat Chocolat, de buurtpolitie en Conny & Clyde kregen de acteurs van Theater Stap de voorbije jaren nationale bekendheid. Het stadsbestuur van Turnhout wil de werking van het theatergezelschap ondersteunen en geeft Theater Stap daarom 25 jaar lang het bruikleen over het oude KSJ-gebouw in een binnengebied tussen Hertoginstraat, Rerum Novarumlaan, Kongostraat en Brugstraat in de sociale woonwijk 't Stokt. "Het oude KSJ-gebouw staat op de plaats waar vroeger een opblaasbare tenniszaal stond, vandaag dat het gekend is onder de naam De Blaas. Maar de gebouwen waren volledig vervallen en gevandaliseerd", zegt Laure Roymans van Theater Stap. "De stad ging op zoek naar een vereniging die het gebouw wil renoveren en het dan 25 jaar in bruikleen krijgt. Wij zijn als gelukkige uit de bus gekomen."





Het gebouw moet een zeer grondige renovatie ondergaan voordat het in gebruik kan worden genomen door Stap. Onder meer de ramen, deuren, verwarming en vloer moeren vernieuwd worden. "Dat is een heel pittig project, maar onze spaarrekening is niet zo groot. Daarom starten we een crowdfunding", aldus nog Laure Roymans. "We weten dat we veel fans hebben. Hopen komen zij nu 'uit hun kot', want alleen kunnen we dit niet financieren."





Volgens een raming zal Theater Stap zeker 50.000 euro nodig hebben voor de renovatie. Het grootste deel wil ze via grotere sponsors en spaargeld bij elkaar krijgen. "Via de crowdfunding hopen we 10.000 euro in te zamelen. Nog voor het bouwverlof, want we willen zo snel mogelijk nieuwe ramen en deuren plaatsen. Dat kan helpen om het vandalisme tegen te gaan. Want als we zo nog langer laten staan, zullen de kosten alleen maar oplopen."





Tweede locatie

Het gebouw zal door Theater Stap als tweede locatie gebruikt worden naast haar hoofdgebouw in de Brugstraat. "We hebben ondertussen meer dan 25 acteurs die hier dagelijks komen spelen. Maar zij staan nooit allemaal samen in een voorstelling. Terwijl sommigen aan het repeteren zijn, zijn andere acteurs bezig met stemtraining of met animatie", zegt Roymans. "Hier zijn dus altijd verschillende groepen bezig, maar de huidige accommodatie is daar te klein."





Theater Stap week daarom af en toe uit naar de Warande of andere locaties waar ze sporadisch terecht konden. Maar dat was telkens een heel gedoe om geregeld te krijgen. "Dit kwam dus als een geschenk uit de hemel. Zeker omdat het vlakbij is. We kunnen er te voet heen, het is nog geen 200 meter."





Theater Stap hoopt het gerenoveerde gebouw tegen januari in gebruik te nemen.