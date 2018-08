Terrastheater is terug van weggeweest 27 augustus 2018

02u38 0 Turnhout Gisteren kwam de aloude traditie van het Terrastheater op de Grote Markt na tien jaar weer tot leven. Na een geslaagde editie wil Koninklijk Toneelgezelschap Pogen er weer een jaarlijks evenement van maken.

Het Terrastheater was twintig jaar lang een vaste waarde in Turnhout. Op de Grote Markt kon je iets drinken op een van de terrassen en kreeg je er een gratis sketch bij. Tien jaar geleden kwam er echter een einde aan het evenement. Koninklijk Toneelgezelschap Pogen deed het Terrastheater op de Grote Markt gisterennamiddag weer herleven. Dat gebeurde om zo op gepaste wijze de aftrap te geven van hun feestjaar naar aanleiding van hun 100-jarig bestaan.





Slechts één dag

In tegenstelling tot vroeger beperkte het evenement zich tot één dag. Acht toneelverenigingen voerden een sketch op aan een terras en schoven telkens na een half uur op. "We kunnen zeker spreken van een geslaagde editie", zegt Joke Delsard van KTG Pogen.





"De terrassen zaten vol totdat het wat kouder werd. Enkel de wind zorgde soms voor wat problemen met het geluid, maar we zijn al blij dat het droog is gebleven. We kregen het publiek goed mee en zijn dan ook heel blij dat we dit hebben teruggebracht." KTG Pogen wil het evenement nu weer jaarlijks organiseren. "Maar dat ligt nog niet 100 procent vast. We gaan het eerst evalueren binnen de groep. Als het positief eruit komt, dan zit de kans erin dat we hiermee verder gaan. De verenigingen die meededen lieten alvast weten dat het voor herhaling vatbaar was."





(WDH)