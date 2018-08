Tegen geparkeerde vrachtwagen 16 augustus 2018

De 29-jarige A.H. uit Oud-Turnhout is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Parklaan. De man was vermoedelijk in slaap gevallen achter het stuur en botste tegen een geparkeerde vrachtwagen. A.H. werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)