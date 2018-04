Tegelhumor tegen zwerfvuil INWONERS STARTEN SENSIBILISERINGSACTIE OP SOCIALE MEDIA JEF VAN NOOTEN

04 april 2018

02u47 0 Turnhout Binken tegen zwerfvuil. Onder die slogan zijn twee 'Bekende Turnhoutenaren' een actie gestart om de inwoners van hun stad te sensibiliseren rond zwerfvuil en sluikstorten. "We willen de 'tegeltjeshumor' vooral verspreiden via sociale media", klinkt het.

De inwoners van Turnhout ergeren zich aan zwerfvuil. Uit de Stadsmonitor blijkt dat slechts 54% van de inwoners tevreden is over de netheid van de straten en voetpaden in zijn buurt. Dat is de slechtste score van alle Vlaamse centrumsteden. Maar liefst 47% van de inwoners had zich de maand voor de enquête van de Stadsmonitor geërgerd aan zwerfvuil in zijn stad. Ook hiermee scoort Turnhout het slechtst van alle centrumsteden.





Inwoners Dre Wolput en Peter Gevers willen daar iets aan veranderen en zijn een sensibiliseringsactie gestart. "Het idee is heel toevallig ontstaan toen ik de boodschap 'Mensen met fatsoen zullen niet aan sluikstorten doen' in de vorm van een tegel op de facebookpagina 'De Turnhoutse sluikstortjes' plaatste", vertelt Peter Gevers. "Dre reageerde meteen met een andere spreuk."





De twee Turnhoutenaren staken de koppen bij elkaar om nog spreuken rond zwerfvuil en sluikstorten te bedenken. 'We gaan 'hert' voor een propere stad!', 'Niets zo irritant als een sluikstort in de kant' en 'Een Bink van propere soort vindt dat sluikstorten niet hoort", zijn enkele van die spreuken.





Profielfoto

Mensen kunnen die tegelwijsheden downloaden op onze facebook-pagina's. Om ze als profiel- of omslagfoto te gebruiken. Ze kunnen ook zelf een spreuk bedenken. Als ze die aan ons bezorgen, kunnen wij die invoegen in het sjabloon van de tegels", zeggen Wolput en Gevers. "Op die manier willen we mensen op een laagdrempelige manier sensibiliseren. Want iedereen ergert zich aan zwerfvuil. Maar het zijn wel de inwoners van de stad zelf die het zwerfvuil achter laten."





Glasbol Muylenberg

Nadat ze de actie gisteren bekend maakten, kregen de initiatiefnemers al meteen reactie. "Zo wil iemand een tegel afprinten om tegen de glasbol aan parking Muylenberg te hangen. Daar wordt vaak afval achter gelaten."





Naar analogie met de 'Zonder Haat Straat' maakten Peter Gevers en Dre Wolput ook een banner met 'Zonder Sluikstort Straat' of 'Zonder Zwerfvuil Straat'. "We hopen het stadsbestuur te overtuigen om die banner binnenkort te verspreiden via de Stadskrant. En ook IOK Afvalbeheer zouden we mee op de kar willen krijgen, want zwerfvuil en sluikstorten zijn niet alleen in Turnhout een probleem. IOK zou bijvoorbeeld stickers kunnen drukken van de tegelspreuken. Die zouden dan gekleefd kunnen worden telkens ergens een sluikstort wordt opgeruimd."





De initiatiefnemers beseffen dat het zwerfvuilprobleem er niet mee opgelost zal worden. "Maar elk beetje kan helpen."