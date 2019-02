Talentenschool organiseert culinaire wedstrijd voor hotelscholen Jef Van Nooten

21 februari 2019

13u50 0 Turnhout De Talentenschool in Turnhout organiseert momenteel een tweedaagse culinaire wedstrijd voor hotelscholen. Wie zich het beste toont, mag ons land in november vertegenwoordigen op een internationale conferentie in Kroatië.

“Het thema voor de culinaire wedstrijd is brandend actueel onder alle leerlingen secundair onderwijs, namelijk duurzaamheid op je bord. Daarbij willen we sterk de nadruk leggen op streek- en seizoensgebonden ingrediënten met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk”, vertelt campusdirecteur Peter De Ceuster.

De leerlingen kunnen tijdens de wedstrijd kiezen uit heel wat lokale ingrediënten, die ze vooraf niet kennen. “De verplichte hoofdingrediënten zijn wijting, omegabaars en Kempens Lam. Ook Cornet, waarnaar de wedstrijd (AEHT Cornet Trophe 2019, red.) vernoemd is, moet verplicht gebruikt worden in het hoofdgerecht. De leerlingen in het restaurant worden hiernaast verder uitgedaagd om gerechten en bieren aan tafel te combineren. “