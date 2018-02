Tafeltennissers zetten WK-scherm op Grote Markt 26 februari 2018

Het WK-feest op de Grote Markt in Turnhout zal georganiseerd worden door tafeltennisclub TTK Turnhout. Het stadsbestuur koos TTK boven de plaatselijke basketbalclub voor de organisatie.





Het stadsbestuur besliste enkele maanden geleden dat TTK het WK-feest zou mogen organiseren op het Warandeplein. De beslissing dat het WK-scherm aan de Warande zou komen in plaats van op de Grote Markt, lokte veel protest uit. De stad besliste daarom om het WK-scherm toch op het marktplein te zetten. Meteen werd ook een nieuwe oproep gedaan naar kandidaat-organisatoren. Zowel TTK Turnhout als de Koninklijke Basketbalclub T&T D'Vine Turnhout waagden hun kans. Een jury van ambtenaren en politie koos op basis van beide dossiers voor de tafeltennisclub. "TTK Turnhout zendt alle wedstrijden van de Rode Duivels in het WK voetbal uit op de Grote Markt. Dat gebeurt op twee schermen en is gratis voor alle toeschouwers. Supporters genieten van de wedstrijden in een fandorp waar ook voor de allerkleinste Rode Duivelfans animatie is", zegt burgemeester Eric Vos. "We zijn verheugd dat de uitzendingen toch op de Grote Markt kunnen. De organisator kan hiervoor steunen op de medewerking van de lokale horeca en de marktkramers."





Tafeltennisclub TTK Turnhout zal alle wedstrijden van de Rode Duivels uitzenden. Ze voorzien ook dj-optredens, springkasteel, kindergrime, en allerhande drank- en eetstanden. Via de Facebookpagina Tousenturnhout houdt de club de fans op de hoogte. (JVN)