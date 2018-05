T.I.M. stelt kiesprogramma voor 08 mei 2018

Meerderheidspartij T.I.M. vierde zondag haar zesde verjaardag en maakte de eerste programmapunten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Een van onze punten wordt het verder uitbouwen van de zone 30 in onze binnenstad", zeggen burgemeester Eric Vos en schepen Luc Debondt. "Verder willen we ook werk maken van een ontwikkeling van KMO-zone Bentel omdat Veedijk stilaan vol raakt. Ten slotte willen we ook extra camera's in de binnenstad en een doorgedreven lichtplan." (VTT)