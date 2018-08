T.I.M. pleit voor maandelijkse shoppingavonden 25 augustus 2018

02u43 0 Turnhout Turnhout Iedereen Mee (T.I.M.) heeft gisteren tijdens een verkiezingsfeest haar programma uit de doeken gedaan. De partij wil onder meer maandelijkse shoppingavonden organiseren met randanimatie.

Dat burgemeester Eric Vos de T.I.M.-lijst zal trekken, was eerder al bekend gemaakt. Gisteren heeft de partij ook haar verkiezingsprogramma gelanceerd. De partij gaat voor een bruisend stadshart. "We willen maandelijkse shoppingavonden organiseren met randanimatie en de mogelijkheden bekijken rond zeer goedkoop of gratis parkeren op die momenten", klinkt het. "Ook kortparkeren moet kunnen op afgebakende plaatsen voor 15 minuten."





Kiosk op Grote Markt

Om meer leven op de Grote Markt te krijgen, wil T.I.M. een kiosk op het marktplein plaatsen voor kleinschalige optredens.





"Zodat er altijd iets te doen is in ons stadshart."





T.I.M. heeft in zijn programma ook aandacht voor netheid en veiligheid in de stad. "We gaan voor een stengere aanpak van sluikstorters, door de uitbreiding van het cameratoezicht en de inzet van mobiele camera's. Ook het preventieve luik is hier belangrijk, zo willen we een plan uitwerken om aan de slag te gaan met hangjongeren."





De partij wil ook inzetten op tewerkstelling dicht bij huis. "Zo gaan we voor extra kmo-zone aan Bentel en willen we leefloners activeren. Wie niet wil werken, zal het recht op leefloon verliezen", besluit T.I.M. (JVN)