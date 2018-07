T.I.M. pakt uit met nieuwe kandidaten 24 juli 2018

Meerderheidspartij T.I.M. wil bij de verkiezingen in oktober minstens naar zeven zetels groeien, maar liefst zelfs meer. Over een maand wil de partij de volledige kandidatenlijst van 35 mensen voorstellen, waarvan 18 vrouwen en 17 mannen.





Opvallend is de aanwezigheid van vooral ondernemers, jongeren én kleur op de lijst. De partij trekt ook meer de digitale kaart met een gloednieuw en hip uitziende website en een interactieve Facebookpagina. Enkele opvallende nieuwe namen zijn die van Gelly Abrams, die al meer dan 30 jaar frituur Angéle uitbaat in het centrum van Turnhout. "Ik hoor veel en dat is een voordeel", lacht de frituuruitbaatster. "Natuurlijk hoop ik op een zitje in de gemeenteraad, maar ook achter de schermen zal ik blijven meewerken."





Een even opvallende kandidate is Denise Uwera. Ze ontvluchtte in 1994 Rwanda voor de genocide. Ze is een alleenstaande mama van een zoon van zeven. "Ik geraakte in gesprek met mensen van T.I.M. en ik voelde me er meteen goed bij." Vanaf vandaag is ook de nieuwe website en de Facebookpagina online. "We zijn er best trots op", zegt communicatieverantwoordelijke Ewout Franssen. "Onze pagina op Facebook hopen we interactief te maken, maar wel netjes en proper. Wij zijn niet 'tegen', maar 'voor'." (VTT)