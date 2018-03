Studenten tonen hoe je mensenleven redt 15 maart 2018

02u55 0 Turnhout Wie gisterennamiddag over de Grote Markt in Turnhout wandelde, kon leren hoe je een mensenleven moet redden. Studenten van de Thomas More Hogeschool organiseerden er een reanimatiemarathon.

Het initiatief van Thomas More kaderde in de 'Week van de Zorg'. "De zorgopleidingen van Thomas More namen deel aan de reanimatiemarathon. Zowel in Turnhout als in Lier waren ze met hun reanimatiepoppen present op de Grote Markt", zegt Koen Cleymans van Thomas More.





"De studenten nodigden voorbijgangers uit om de levensreddende technieken te leren. Een slachtoffer van een hartstilstand heeft er alle baat bij dat een omstaander zo snel mogelijk start met reanimatie. Per minuut tijdverlies dalen de overlevingskansen met 7 à 10%. In Vlaanderen is de gemiddelde wachttijd op hulpdiensten zo'n 8 minuten. Het aanleren van reanimatietechnieken komt de veiligheid van heel de bevolking ten goede." (JVN)