Studenten Thomas More geven les op elf plaatsen in de stad Jef Van Nooten

25 januari 2019

13u22 0 Turnhout Studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More in Turnhout trokken vrijdag de stad in met de kinderen van basisschool De Smiskens. Op elf plaatsen in de stad brachten de studenten een verhaal tot leven.

De Lerarenopleiding Lager Onderwijs van Thomas More wil het lerarentekort aanpakken. De opleiding is daarom in een nieuw jasje gestoken en richt zich teamteachen en modulair onderwijs. Het project dat de studenten uitwerkten met basisschool De Smiskens past volledig in die nieuwe visie. “De tijd dat kinderen alleen binnen de muren van het klaslokaal iets leerden, ligt al even achter ons. En daar moeten ook de leerkrachten in spe op voorbereid worden”, klinkt het bij Thomas More/ “’De Smiskens breekt uit’ is een vakoverschrijdend project waarbij de studenten in team aan de slag gingen met de kinderen van De Smiskens. De studenten brachten voor elke klas van De Smiskens een verhaal tot leven op een bijzondere locatie in Turnhout. Die locaties werden tot krachtige leeromgevingen omgetoverd met activiteiten rond muziek, bewegen, natuur, rekenen, beeld en taal.”

De studenten trokken onder meer naar een koffiebar, het skatepark, een speelgoedwinkel of het Speelkaartenmuseum om het project in praktijk te brengen. “We wilden als Turnhoutse school graag samenwerken met de Lerarenopleiding van Thomas More. Ook wij zetten in op vernieuwende werkvormen om eigentijds onderwijs aan een diverse groep kinderen waar te maken. Dat is en blijft een hele uitdaging. En het is ontzettend fijn dat onze kinderen door dit project nieuwe en voor hen vaak onbekende plekken in de stad ontdekten”, zegt Dominique Carette, directeur van De Smiskens.