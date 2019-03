Studenten Thomas More geven duurzame les in Gasthuisstraat Jef Van Nooten

27 maart 2019

15u32 0 Turnhout Studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More palmden woensdagnamiddag de Gasthuisstraat in Turnhout in. Op een originele manier sensibiliseerden ze voorbijgangers in de winkelstraat rond duurzame ontwikkelingsdoelen.

Met een saptrapper werd niet verkocht fruit uit de supermarkt tot smoothies verwerkt. Een eindje verderop stonden studenten met zelfbouwpakketjes om een eigen bijenkorf te bouwen. Daarmee vroegen ze aandacht voor de afnemende bijenpopulatie. “De sterk vernieuwde Lerarenopleiding van Thomas More in Turnhout zet heel erg in op actief wereldburgerschap”, vertelt Hanne Blockx van Thomas More. “Met het vak ‘Streetwise-worldwise’ leren de studenten hoe ze met krachtige leeromgevingen hun (toekomstige) leerlingen tot actieve wereldburgers kunnen vormen.”

In totaal namen 75 eerstejaarsstudenten van de Lerarenopleiding deel aan het project ‘Gasthuisstraat, Leerstraat’. Met elf verschillende acties trokken ze de aandacht van voorbijgangers. “Een hoop stoelen met het opschrift ‘Niemand ziet dit zitten’ zette verdoken armoede in de kijker”, klinkt het. “Bij ‘Future soup’ vonden voorbijgangers een soep van plastic. Plastic hoort thuis in de vuilbak en niet op straat, niet in de rivieren, noch in de oceaan. Wie een beetje van zijn tijd spendeerde aan deze boodschap werd door de studenten beloond met een echte lekkere soep. Er was ook de stand ‘Gratis geld’. Voorbijgangers leerden dat ze met een aantal energie-ingrepen in hun huis heel wat geld kunt besparen.”