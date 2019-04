Studenten Thomas More dompelen school in Zevendonk onder in mythen en sagen Jef Van Nooten

05 april 2019

16u40 18 Turnhout Studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More namen vrijdag de basisschool van Sint-Pieter in het Turnhoutse gehucht Zevendonk in handen. Ze dompelden de kinderen een hele dag onder in het thema ‘mythen en sagen’. “Zodra de leerlingen op school arriveerden, kwamen ze terecht in een heel andere wereld, de wereld van de Minotaurus”, klinkt het.

In de voormiddag stonden er allerlei experimenten en opdrachten op het programma. In de namiddag kregen de leerlingen een theatervoorstelling voorgeschoteld. Het was een interactief theater waar de kinderen in betrokken werden. Die voorstelling maakte de kinderen nog meer vertrouwd met het thema van de dag. Ze maakten kennis met verschillende personages en zochten samen een mysterieuze doos.

“Na de theatervoorstelling volgden de kinderen per graad drie workshops. In een eerste workshop creëerden de leerlingen een reeks van dreigende bewegingen waarmee ze de vijand konden afschrikken. In de tweede workshop werkten de leerlingen rond de Griekse goden. In de laatste workshop knutselden ze een levensboom in mekaar.”