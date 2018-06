Studenten ontwerpen spel rond seksualiteit bij 65-plussers 29 juni 2018

Vier studenten Verpleegkunde van Thomas More in Turnhout hebben een gezelschapsspel gemaakt rond seksualiteit bij 65-plussers. Het spel moet verpleegkundigen leren hoe ze over seksualiteit kunnen praten met rusthuisbewoners.





Wendy Aernouts uit Arendonk, Jill Peeters uit Geel, Ellen Deckx uit Beerse en Jolien Heusdens uit Kaggevinne ontwikkelden voor hun bachelorproef een spel dat het taboe moet wegwerken rond seksualiteit bij 65-plussers en vooral bij ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.





"Verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers weten er niet veel over en veronderstellen dat seksualiteit voor ouderen geen prioriteit is", klinkt het. "De senioren voelen dat er weinig openheid is om erover te praten en zwijgen dan maar. Onderzoek heeft nochtans aangetoond dat de houding van verpleegkundigen ten opzichte van seksualiteit een grote impact heeft op het welbevinden van de 65-plussers. Het spel bevat onder meer een spelbord, dobbelstenen, pionnen, en opdrachtkaarten voor doe-, denk- en discussieopdrachten."





De studenten wisten met hun eindwerk al de aandacht te trekken van het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen. Ze hebben een uitnodiging op zak om hun gezelschapsspel op het kabinet van de minister te gaan voorstellen. (JVN)