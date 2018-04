Stoomgroep zoekt jonge vrijwilligers 09 april 2018

02u39 0 Turnhout Nu de lente is aangebroken trekken ook de miniatuurtreintjes in het Stadspark zich weer op gang. Tot en met het laatste weekend van september kan je nog een ritje maken op de minitreintjes. Stoomgroep Turnhout vzw is voor het nieuwe seizoen wel nog op zoek naar enkele medewerkers en mikt daarbij vooral op de jeugd.

Stoomgroep Turnhout vzw telt bijna 100 medewerkers die zich allen op vrijwillige basis inzetten om jong en oud te plezieren met een minitreinritje. De vereniging werft elk jaar nieuwe krachten aan, maar dit jaar lanceert men een speciale oproep naar de jeugd toe. "De meeste van onze leden zijn al gepensioneerd", vertelt secretaris Dani Bellemans. "Daarom willen we werk maken van een goede, jonge achterban. We beschouwen dit als ons levenswerk, dus hierdoor hopen we opvolging te voorzien."





De vereniging zoekt onder meer machinisten, kaartjesknippers, seingevers, lassers, metaalbewerkers, soldeerders, schilders en medewerkers in de kantine. Elke maandag-, donderdag- en zaterdagnamiddag komen de leden in het Stadspark samen om te werken aan de installaties of spoorwegmodellen. "Maar je hoeft niet elke dag beschikbaar te zijn. Dat moet je zelf bepalen", vervolgt Bellemans. "Natuurlijk hopen we wel dat ze op heel drukke dagen een handje komen helpen aangezien we een zekere minimumbezetting nodig hebben."





Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@stoomgroep.be of kunnen ter plaatse komen om een dag op proef mee te draaien. (WDH)