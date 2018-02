Sterk rattenvergif wordt kat fataal TWEEDE POES (VAN ZELFDE BAASJE) VECHT VOOR HAAR LEVEN MARLIES VAN BAEL

16 februari 2018

02u30 0 Turnhout In de Kruisbergstraat in Turnhout werden vorige week vrijdag twee poezen vergiftigd door een sterk rattenvergif. Zwerfkattenproject De Poezemoeders uit Turnhout roept nu op om katten nauwlettend in de gaten te houden.

Of het vergif met kwaad opzet in de straat is neergelegd of niet, is nog niet duidelijk. "Een tijdje geleden kampte de straat met zware wateroverlast, waardoor ze ook last hadden van ratten", vertelt Cindy Vandenhende, voorzitster van de Poezemoeders Turnhout. "Heeft de persoon daarom rattenvergif in de straat gelegd of toch met de bedoeling om katten te vergiftigen? We weten het niet."





Dood binnen een uur

Wat wel vast staat, is dat het rattenvergif straf spul is. "Dit soort vergif wordt in België zelden gebruikt. Het komt uit Nederland. Het is erg effectief, als katten ervan eten, sterven ze binnen het uur. Ook als ze een muis of rat opeten, kunnen ze het vergif in hun lijf krijgen, endat is bij een ander soort vergif niet het geval. De poezen krijgen dan stuiptrekkingen en epileptische aanvallen, verschrikkelijk om te zien."





Ook de dierenartsen moesten even opzoeken welk soort gif het was en wat ertegen gedaan kon worden. De twee poezen





die van het vergif hebben gegeten, zijn van dezelfde eigenaar.





"Ze kwamen niet zo vaak buiten en dan ook maar heel even", zegt Cindy. "Helaas is eentje ervan binnen het uur na het eten van het gif gestorven, de andere kat vecht nog bij de dierenarts voor haar leven."





Het vergif is een zwart poeder dat in een soort van theezakje zit. "Als het blijft regenen, vervaagt dat poeder met de aarde en dan kan je zeker niet meer zien of het poeder er ligt of niet", zucht Cindy.





Samen met de andere poezenmoeders wil ze hiermee iedereen in Turnhout waarschuwen voor het goedje. "De katten hoeven daarom niet binnen te blijven, maar kijk zelf eerst eens rond het huis en in de tuin of je geen poeder ziet liggen voor je de kat buiten laat. Hou ze daarna ook goed in het oog. We willen met deze waarschuwing zeker geen paniek zaaien, want het is niet duidelijk of dit met kwaad opzet is gebeurd, maar we willen toch de moeite doen om mensen te verwittigen. Het is beter dat ze eerst even rondkijken in plaats van dat hun kat doodgaat aan het gif."





De poezenmoeders en de eigenaar van de poezen deden nog geen aangifte bij de politie. "Als er binnenkort nog meldingen binnenkomen van katten die het vergif hebben opgegeten, stappen we naar de politie. Maar nu we nog niet zeker zijn, is het ook mogelijk dat dit een eenmalig geval was."