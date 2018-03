Steiner breidt uit tot zesde middelbaar DIRECTIE HAPT TOE OP VRAAG VAN LEERLINGEN JEF VAN NOOTEN

24 maart 2018

02u37 0 Turnhout De Michaël Steinerschool in Turnhout zal verder uitgebouwd worden tot een volwaardig middelbaar, tot en met het zesde jaar. Het was nochtans de bedoeling om alleen de eerste graad van het middelbaar in te richten. "Maar de kinderen willen hier niet weg. Ze zeiden dat het middelbaar verder uitgebouwd moèt worden", motiveert directeur Sigurd Borghs.

De Michaëlschool, een school volgens de Steiner-pedagogie in de Hovenierstraat in Turnhout, opende gisteren de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019. Opvallend: ouders konden er hun kinderen niet alleen inschrijven voor de lagere school of de eerste graad van het middelbaar, maar ook voor het derde middelbaar. De schooldirectie besliste om de middelbare school verder uit te bouwen tot en met de derde graad. "Op 1 september 2016 zijn we met een middelbare school gestart. Omdat we merkten dat ouders meer en meer op zoek gaan naar degelijke alternatieven voor het klassieke onderwijssysteem", vertelt directeur Sigurd Borghs.





De nieuwe school begon in 2016 met enkel een eerste middelbaar. Het schooljaar nadien kwam er een tweede middelbaar bij, zodat de leerlingen in Turnhout hun eerste graad zouden kunnen afmaken. Daar zou het normaal bij blijven.





Pioniersklas

De leerlingen van het tweede middelbaar zullen nu toch gewoon naar de Michaëlschool kunnen blijven gaan. "We hebben altijd volgehouden om enkel een eerste graad in te richten. We hadden echt niet gedacht om de school verder uit te bouwen. Dat leek ons onmogelijk, aangezien aan het oprichten van een middelbare school zeer veel kosten verbonden zijn", vertelt Borghs. "Destijds (in de aanloop naar september 2016, red.) namen de ouders van de basisschool het initiatief om met een eerste graad te starten. Het initiatief kwam toen duidelijk van hen. Nu zijn het de kinderen zelf die zeggen dat ze niet weg willen en dat het middelbaar verder moet worden uitgebouwd."





De school is trots dat de leerlingen van de eerste graad zo gedreven zijn. "Deze klas is een echte pioniersklas. De 22 leerlingen willen echt bij elkaar blijven. Ze sporen elkaar aan om te leren en zijn zeer betrokken", zegt Herman Meyvis, leerkracht van het tweede middelbaar. De Michaëlschool is de enige Steinerschool in de Kempen. Zonder de verdere uitbouw van het middelbaar zouden de leerlingen moeten uitwijken naar Antwerpen, Berchem of Lier. "Dat is een hele drempel omwille van de reistijd. Binnen de regio Kempen vult deze verdere uitbouw van het middelbaar dus een blinde vlek in", besluit Borghs.





Vrijdagochtend om 7.30 uur zijn de inschrijvingen voor de Michaëlschool gestart. Ouders stonden op dat moment al een tijdje aan te schuiven om zeker te zijn van een plaats. Ze kregen koffiekoeken aangeboden om het wachten te verzachten.