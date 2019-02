Staking treft Kempense economie: “Gemiddeld verlies van 94.000 euro per bedrijf” Jef Van Nooten

13 februari 2019

14u47 0 Turnhout Een kwart van de Kempense bedrijven heeft woensdag door de nationale staking problemen ondervonden met de toelevering. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka Mechelen-Kempen. De schade voor de bedrijven bedraagt gemiddeld 94.000 euro per bedrijf.

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen betreurt de nationale staking omdat uit een rondvraag blijkt dat gevolgen voor de economische activiteit in onze regio groot zijn. “Eén op de zeven ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze hun dienstverlening of productie hebben moeten terugschroeven. Soms is die productie zelfs helemaal stilgelegd”, zegt Roel Dockx, adjunct-gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. “Zo’n 27 procent van de ondervraagde ondernemingen in de regio Mechelen en Kempen heeft problemen met de toelevering of met leveranciers.”

De hinder is vooral voelbaar bij grote ondernemingen. En die hebben een grotere impact op de economische activiteit. “In de enquête is ook gepolst naar de schade die bedrijven vandaag oplopen. Die loopt sterk uiteen. Maar gemiddeld gaat het om 94.000 euro per getroffen bedrijf”, aldus nog Dockx. ““De vakbonden schieten zichzelf met deze staking in de voet. Hierdoor gaat er welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast. Een akkoord vind je niet op straat, maar rond de tafel.”

Dat ook de vakbonden uit de publieke sector mee staken, toont volgens Voka aan dat dit niet alleen een staking is voor meer loonsopslag in de private sector. “Dit is een politieke staking tegen deze regering, waar de bedrijven en bij uitbreiding de hele samenleving de dupe van zijn”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka vzw.

Voka wil vandaag de vele honderdduizenden werknemers bedanken die vandaag wél aan het werk zijn. “We willen hen expliciet vermelden. Want ze dragen bij tot de welvaart van ons land.”