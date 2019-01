Staf Pelckmans verlaat De Warande: hij stapt in de politiek Jef Van Nooten

25 januari 2019

12u47

Cultuurhuis De Warande in Turnhout moet op zoek naar een nieuwe directeur. Huidig directeur Staf Pelckmans zet een stap opzij om in de politiek te gaan. Hij vertelde vrijdagochtend aan de werknemers van De Warande dat hij bij de verkiezingen op 26 mei op de lijst van Groen zal staan voor het Vlaamse Parlement. Op welke plaats Staf Pelckmans zal staan, wordt pas zaterdag bekend gemaakt na een officiële bekrachtiging op de ledenpoll van Groen. Pelckmans zou wel op een verkiesbare plaats komen te staan. Staf Pelckmans is bijna 20 jaar lang directeur geweest van De Warande. Hij begon er aan in mei 1999.