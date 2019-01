Staf Pelckmans neemt na bijna 20 jaar afscheid van De Warande: “Ik ga het zeker missen” Wouter Demuynck

27 januari 2019

16u20 0 Turnhout Na bijna twintig jaar neemt Staf Pelckmans afscheid als algemeen directeur van Cultuurhuis De Warande in Turnhout. Hij zet een stap opzij omdat hij voor Groen de derde plaats zal bekleden bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement op 26 mei. “Ik ga De Warande zeker missen, maar ik blijf in de cultuursector en als ik verkozen word kan ik er nog veel voor betekenen”, aldus Pelckmans.

Groen benaderde Staf Pelckmans met de vraag of hij zich verkiesbaar wilde stellen voor het Vlaams parlement aangezien die andere cultuurspecialist, huidig Vlaams Parlementslid Bart Caron uit West-Vlaanderen, heeft besloten te stoppen met actieve politiek. In Staf Pelckmans zag Groen de ideale vervanger. “Ik heb er toch lang over moeten nadenken”, gaat Pelckmans van wal. “Of ik in de politiek nog wel iets wilde doen, speelde wel even mee. Ik heb nog nooit eerder in de partijpolitiek gezeten, maar als directeur van De Warande kreeg ik ook te maken met lokale en later provinciale politiek. Ook heb ik in Vlaamse commissies gefungeerd. Dan leer je de sterkte van het politieke bedrijf kennen, maar ook de gebreken.”

Groen slaagde er evenwel in om Pelckmans te overtuigen. “Mijn stelling is altijd geweest dat cultuur is ingebed in een groot maatschappelijk verhaal. Als ik zie hoe Groen daarover denkt, dan is dat de partij waar ik mij het meest thuis voel. Het is een klein maar slagvaardig team, waar iedereen op elkaar is afgestemd zonder dat er rangen of standen aan te pas komen.” Als Pelckmans verkozen wordt, heeft hij ook al een concreet doel voor ogen. “Ik ben lang actief geweest in het veld en dan merk je dat cultuur enkel kan groeien als het zich verbindt aan andere maatschappelijke domeinen - zeker onderwijs, maar ook welzijn en de sociale sector. Ik zal niet zeggen dat cultuur dat zal oplossen, maar het geeft een soort kracht voor die specialisten in het veld en kan een zekere dynamiek meegeven. Dat moet je mee vertalen in de wetgeving. Die controle op de uitvoerende macht zullen we doen door er telkens heel kritisch naar te kijken.” Al wil Pelckmans zeker niet vooruitlopen op de feiten. “De kans dat ik verkozen word is groot, maar we moeten afwachten wat de kiezer doet.”

Staf Pelckmans was al sinds 1999 algemeen directeur van De Warande. Dat hij nu afscheid moet nemen van zijn geliefkoosd cultuurhuis, laat hem dan ook niet onberoerd. “Het is toch wel pijnlijk. Je bent daar teamleider geweest, maar vooral teamspeler. Ik ga het zeker wel missen. Tegelijkertijd is het ook goed om het eens aan iemand anders over te laten - niemand heeft namelijk de waarheid in pacht. Ik blijf ook in de cultuursector en als ik verkozen word kan ik er nog veel voor betekenen”, aldus Pelckmans, die trots terugblikt op enkele verwezenlijkingen. “Ik heb een fantastische ploeg kunnen uitbouwen die met dezelfde slagkracht en inzet samenwerkt. Ik ben trots dat ik bepaalde ideeën heb uitgewerkt. Ten eerste dat cultuur voor zoveel mogelijk mensen moet zijn - we hebben de bewuste keuze gemaakt om mensen, die cultuur minder een kans geven, ook erbij te betrekken. Ook ben ik fier op het Warande-model, waaruit blijkt dat we veel respect hebben voor diegene die cultuur maken. Ten slotte is De Warande uitgebouwd tot een ruim regionaal centrum, dat toegankelijk is voor een breed publiek en een enorme ontmoetingsplek is geworden.”