Stadsregio Turnhout bundelt cijferplatform 09 maart 2018

Oud-Turnhout





Vosselaar





De stadsregio Turnhout, met gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse lanceert een platform waarin verschillende nuttige cijfers uit de gemeenten gebundeld zijn en toegankelijk zijn voor iedereen. Vier verschillende gemeenten bundelen de krachten om nuttige gemeentelijke cijfers aan te bieden in een toegankelijk platform voor iedereen. "In deze cijfers kunnen geïnteresseerden grasduinen om te zoeken in welke gemeente en op welke plaats er veel gezinnen wonen. Bedrijven kunnen ook kijken waar het op economisch vlak gunstig is om een zaak te starten", vertelt Katleen Bols van Stadsregio Turnhout. Via stadregioturnhout.incijfers.be kom je terecht op verschillende dashboards waar je gemeenten met elkaar kan vergelijken, rapporten en presentaties kan maken. "Zo kan je zoeken op thema's zoals onderwijs, economie, werk, bevolking enzovoort. Binnenkort wordt het platform nog aangevuld met cijfers op wijkniveau." Door de samenwerking met de verschillende gemeenten kunnen de cijfers snel bij elkaar gebracht worden. "Deze samenwerking is een krachtig verhaal en zo kan het publiek tastbaar voelen hoe belangrijk het is om als gemeenten samen te werken", vertelt Turnhouts burgemeester Eric Vos. (MVBO)