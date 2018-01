Stadspark nog heel weekend gesloten 20 januari 2018

02u42 0

Het Stadspark in Turnhout blijft dit weekend grotendeels afgesloten. Door de storm van donderdag moet er eerst een stabiliteitsonderzoek aan de bomen worden uitgevoerd.





"Het grootste deel van het Turnhoutse Stadspark blijft minstens afgesloten tot maandag. Er zijn immers heel wat bomen beschadigd, waarvan de stabiliteit eerst moet gecontroleerd worden. Een 20-tal bomen is omvergewaaid", verduidelijkt burgemeester Eric Vos.





Het zwembad, de sporthal en het voetbalstadion zijn wel bereikbaar. "Zwembad Stadspark blijft dit weekend bereikbaar via de toegang van de tennisvelden, de sporthal via de Steenweg op Zevendonk en het stadion via de Steenweg op Tielen", aldus nog Vos.





In Turnhout werden donderdag 240 gevallen van stormschade geregistreerd.





"De brandweer beklemtoont dat al wie hen belde, geholpen zal worden. Door de grote hoeveelheid oproepen kan het echter tot dit weekend duren voor de laatste melding is afgewerkt." (JVN)