Stadspark en Raadsherenpark gesloten wegens storm, voetbalwedstrijd kan wel plaatsvinden Wouter Demuynck

09 maart 2019

20u35 0 Turnhout Het Stadspark en het Raadsherenpark in Turnhout worden uit voorzorg tot maandagochtend gesloten omwille van het voorspelde stormweer. De voetbalwedstrijd Turnhout-Bocholt kan wel gewoon plaatsvinden.

Al zeker tot maandagochtend zullen het Stadspark en het Raadsherenpark gesloten blijven. Het is verboden om de parken te betreden. De voetbalwedstrijd tussen KFC Turnhout en Bocholter VV, die zaterdagavond in het Stadspark wordt gespeeld, kan gewoon plaatsvinden.

De politie vraagt de supporters wel om enkel via de hoofdingang aan de Parklaan - tegenover de Rubensstraat - of via de zij-ingang aan de Steenweg op Tielen het Stadspark in te gaan en dan via de kortste weg naar het voetbalstadion te wandelen. Na afloop van de wedstrijd raadt de politie ook aan om via de kortst mogelijke weg het park opnieuw te verlaten.

