Stadsmonitor: "Objectieve cijfers evolueren wél goed" 21 maart 2018

Het stadsbestuur van Turnhout betreurt dat veel resultaten van de nieuwe Stadsmonitor niet goed zijn. Volgens het schepencollege evolueren de objectieve cijfers nochtans positief, maar evolueert de perceptie bij de inwoners niet mee in verhouding.

De laagste fierheid op de stad, het minste vertrouwen in het stadsbestuur en het grootste onveiligheidsgevoel van alle Vlaamse centrumsteden. Cijfers die hard aankomen bij het schepencollege van Turnhout. Maar het stadsbestuur benadrukt dat er ook veel positieve evoluties in de Stadsmonitor staan. "We appreciëren het dat de Turnhoutenaren zien dat er kantelpunten zijn bereikt rond armoede, veiligheid en mobiliteit. Op die belangrijke thema's hebben we de voorbije periode extra ingezet", vertelt burgemeester Eric Vos.





"Want hoewel Turnhout nog altijd het slechtst scoort op onveiligheidsgevoel, is er wel al beterschap. Nu voelt 1 op 5 Turnhoutenaar zich onveilig, drie jaar geleden was dat nog 1 op 4. De inwoners van de stad geven onder meer ook goede punten aan woonkwaliteit en zijn tevreden over de winkelvoorzieningen in de buurt. Er is ook een daling van het aantal gezinnen met betalingsmoeilijkheden."





Netheid

Het stadsbestuur is verbaasd dat de tevredenheid over de netheid in het stadscentrum is gedaald ten opzichte van 2014. "De investeringen daarvoor zijn de voorbije jaren nochtans op grote schaal toegenomen", zegt Vos. "We leren daaruit dat we de inspanningen niet alleen moeten verderzetten, maar ook dat we de burgers meer moeten betrekken bij wat er allemaal gedaan wordt."





Op vlak van criminaliteit zijn er - op een totaal van 13 centrumsteden - zeven centrumsteden waar verhoudingsgewijs meer criminaliteit is. Toch is Turnhout voor heel Vlaanderen koploper voor het onveiligheidsgevoel. "We beseffen dat het tijd vraagt om vertrouwen terug te winnen. We waren dus voorbereid dat deze Stadsmonitor nog geen absolute omslag zou laten zien", klinkt het. (JVN)