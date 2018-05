Stad verwijdert ook rupsen op privédomein 01 juni 2018

Het stadsbestuur van Turnhout wil komaf maken met het probleem van de processierupsen. De professionele firma die werd ingeschakeld zal ook processierupsen uit eikenbomen op privédomein verwijderen. Wie daar zelf al een firma voor had betaald, kan dat geld terugkrijgen. "Sinds maandag 28 mei zet het stadsbestuur enkele professionele bestrijdingsfirma's in om processierupsen te verwijderen uit eikenbomen. Nu is beslist om de bomen meermaals te behandelen. Processierupsen nestelen zich in het gebladerte van eikenbomen en verplaatsen zich naar andere bomen op zoek naar voedsel. Daarom zal de behandeling herhaald worden. We zullen het probleem ook aanpakken op privédomein nabij woningen of speelzones en op plaatsen waar veel mensen passeren", zegt schepen Luc Debondt (TIM). "De bestrijdingsdiensten starten in Zevendonk en op de speelpleinen. Andere plekken in de stad volgen dan naargelang de meldingen die de stad ontvangt. Eigenaars die al kosten gemaakt hebben kunnen die kosten terugbetaald krijgen."





Voor die terugbetaling moet moet je bellen naar het telefoonnummer 014/44.33.28. (JVN)