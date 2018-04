Stad verkoopt voormalig schoolgebouw 13 april 2018

De stad gaat de voormalige gemeentelijke lagere school in de Lindestraat openbaar verkopen. Mogelijk zal de site in handen komen van een projectontwikkelaar omdat uit de resultaten van een haalbaarheidstudie is gebleken dat er op de site elf tot vijftien woningen kunnen gebouwd worden. "Het schoolgebouw met conciërgewoning is een goed bewaard ontwerp van stadsbouwmeester Van Ravensteyn en dateert uit het interbellum", klinkt het bij het stadsbestuur. "De uitstraling en de sfeer van de school moet blijven. De buitenkant van de oorspronkelijke klassenvleugels en het deel met de turnzaal moet behouden blijven. Eventuele nieuwe gebouwen moeten in de buurt passen en mogen daarom niet hoger zijn dan twee bouwlagen met daarbovenop een schuin dak." Bezichtigen is mogelijk elke dinsdag van 13 tot 15 uur. Op maandag 23 april is er van 13 tot 15 uur een infomoment in de conciërgewoning op de site. De eerste zitdag van de openbare verkoop is gepland op 13 juni. De definitieve toewijzing vindt plaats op 27 juni, telkens om 17 uur in café Sint-Pieter op de Grote Markt. (VTT)