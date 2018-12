Stad verdeelt 500 beeldjes van ‘Coming World Remember Me’ Jef Van Nooten

03 december 2018

15u10 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft 500 beeldjes gereserveerd van het project ‘Coming World Remember Me’. “Zo kunnen organisaties en mensen die in Turnhout een beeldje maakten er alsnog eentje mee naar huis nemen”, zegt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle.

Het project ‘Coming World Remember Me’ was van 9 tot 23 oktober te gast in Turnhout. Het project liet mensen wereldwijd workshops volgen om samen 600.000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. “Alle beeldjes vormden tot 11 november 2018 een land-art installatie aan de Palingbeek in Ieper. Bedenker van het project is kunstenaar Koen Van Mechelen. Nadien konden de beeldjes opgehaald worden door geïnteresseerden”, vertelt Turnhouts schepen Astrid Wittebolle. “De jongste weken waren de beeldjes zeer gegeerd. Stad Turnhout reserveerde er 500 en gaat die binnenkort ophalen in Ieper. Zo kunnen organisaties en mensen die in Turnhout een beeldje maakten er alsnog eentje mee naar huis nemen.”

In totaal werden in Turnhout 1.904 beeldjes gemaakt tijdens de workshops van het CWRM-project. “Enkele Turnhoutse vrijwilligers werkten in februari mee aan de opbouw van het kunstwerk in Ieper. En daar zijn we terecht ook trots op. Dankjewel aan ieder die aan dit project bijdroeg want het is belangrijk dat we de Eerste Wereldoorlog blijven herdenken”, besluit Wittebolle.

Reserveren van een beeldje kan via cwrm@turnhout.be. Eén beeldje per persoon en zolang de voorraad strekt. Ophalen kan op woensdag 19 december van 13.30 tot 17 uur en van 19 tot 20.30 uur en donderdag 20 december van 13.30 tot 16.30 uur in de oude bibliotheek in de Warande.