Stad regelt Wintersalon opnieuw zelf MARKT EVENTS MAG GEEN KANDIDAAT ZIJN EN VOELT ZICH GEBOYCOT

22 juni 2018

02u51 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout zal net zoals vorige eindejaarsperiode opnieuw zélf het Wintersalon organiseren op de Grote Markt. "Het was de beste editie in jaren", klinkt het bij de stad. "We worden geboycot", stelt Guy Van der Stuyft van Markt Events.

Weinig evenementen in de Kempen die de voorbije jaren zo felbesproken zijn als het Wintersalon. De 'kerstmarkt met ijspiste' werd eerst enkele jaren in overdekte tent georganiseerd door de vzw Markt Events uit Turnhout. Die organisator - populair bij veel inwoners - kreeg een negatieve evaluatie, omdat er te weinig kerstsfeer was en de klemtoon te veel op alcohol zou hebben gelegen. Het stadsbestuur koos daarna voor het bedrijf EMO uit Oostende als organisator. Die werkte een openluchtconcept uit. Tot tevredenheid van het stadsbestuur, hoewel er vanuit de bevolking heel wat kritiek kwam. Enkele weken voor de editie van vorig jaar had EMO genoeg van de aanhoudende kritiek en het negatieve imago dat het Wintersalon in Turnhout daardoor kreeg. Het bedrijf verbrak eenzijdig de concessie, waardoor er voor de stad niks anders op zat dan het Wintersalon in allerijl zelf te organiseren. "Het was de beste editie in jaren. We hadden dat al veel langer terug in eigen beheer moeten doen", is te horen bij het stadsbestuur.





Daarom heeft het schepencollege beslist om het Wintersalon dit jaar opnieuw zelf op poten te zetten. Het Wintersalon zal plaatsvinden van 14 tot en met 31 december. "Het concept zal ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar: een gezinsvriendelijk evenement met een ijspiste, kraampjes en heel wat randanimatie", vertelt Filip De Roover, coördinator van Winter in Turnhout.





Goed doel

De beslissing van het stadsbestuur betekent dat Markt Events opnieuw naast de organisatie zal grijpen. Dit jaar kan de vereniging zich niet eens kandidaat stellen. "We hebben het stadsbestuur een e-mail gestuurd om uitleg te vragen", zegt Guy Van der Stuyft van Markt Events. "Intussen zit er voor ons niets anders op dan te wachten tot 14 oktober, de verkiezingsdag. Hopelijk komt er volgende legislatuur een ander bestuur aan de macht. Mogelijk krijgen we dan nog eens de kans om iets te organiseren, want door de boycot van het huidige bestuur staat onze werking al een tijdje op een heel laag pitje."





Het stadsbestuur pakt voor de komende editie uit met een nieuwigheid. "Inwoners en Turnhoutse verenigingen kunnen dit jaar tijdens het Wintersalon geld inzamelen voor het goede doel. De stad stelt hiervoor gratis een chalet ter beschikking. Dit kan voor één of meerdere dagen", aldus Filip De Roover. "Geïnteresseerde inwoners en verenigingen kunnen hun kandidatuur indienen tot 15 juli. Ook handelaars en verenigingen krijgen opnieuw de kans om een chalet uit te baten. Ook zij kunnen hun aanvraag indienen tot 15 juli." Mailen kan naar wintersalon@turnhout.be.