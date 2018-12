Stad plaatst voor 300.000 euro nieuwe vuilnisbakken Jef Van Nooten

21 december 2018

13u47 0 Turnhout De stad Turnhout gaat de komende drie jaar 300.000 euro investeren in nieuwe vuilnisbakken. OVAM voorziet een subsidie van 70.200 euro om het vuilnisballenplan in praktijk om te zetten.

Het schepencollege in Turnhout keurde in het voorjaar een vernieuwd vuinisbakkenplan goed. Dat moet de netheid van de stad verbeteren. Volgens de stad is een degelijke en doordacht geplaatste straatvuilnisbak is essentieel in de strijd tegen ondermeer zwerfvuil en sluikstorten. “Voor de opmaak van het vuilnisbakkenplan screenden onze medewerkers - in samenwerking met Mooimakers - maar liefst 270 vuilnisbakken. Ze noteerden maandenlang hun vullingsgraad, de soorten afval erin, hun uitzicht, … Op basis daarvan beslisten we dat sommige vuilnisbakken best verdwijnen en dat andere vernieuwd of vervangen moeten worden”, zegt schepen Hannes Anaf. “Daarna legden we criteria vast waaraan de nieuwe bakken moeten voldoen, zoals het uitzicht, de werpopening, de gebruiksvriendelijkheid voor onze medewerkers, … We hopen daarmee het zwerfvuil en de sluikstorten te verminderen en tegelijkertijd het straatbeeld te verfraaien.”

De Stad plant de komende drie jaar ongeveer 300 000 euro te investeren in de vuilbakken. Vanaf de zomer zullen de nieuwe vuilnisbakken systematisch geïnstalleerd worden in de straten.