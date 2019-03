Stad maakt einde aan fietsenchaos in winkelstraten Jef Van Nooten

21 maart 2019

13u46 2 Turnhout De stad Turnhout wil paal en perk stellen aan het wildparkeren van fietsen in de winkelstraten. Nu staan er soms zoveel dat er geen doorkomen meer aan is voor voetgangers. Een fietsparkeerplan moet daar verandering in brengen. “We gaan zones aanduiden waar geen fietsen mogen staan”, zegt schepen Marc Boogers.

Turnhout wordt meer en meer een fietsstad. Uit cijfers van de Stadsmonitor blijkt dat Turnhoutenaren 60 procent van hun verplaatsingen in de vrije tijd met de fiets doen. “Samen met Brugge scoren we voor fietsgebruik het beste van de dertien Vlaamse centrumsteden”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “Daar zijn we trots op en we willen dat blijven stimuleren.”

Vooral zaterdag

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. De vele fietsers moeten hun tweewieler ook ergens kwijt geraken. Vaak laten ze hun fiets achter op de eerste ‘vrije plaats’ die ze tegen komen, maar door de hoeveelheid van fietsen veroorzaakt dat – vooral op zaterdagen – hinder in de winkelstraten. Voetgangers hebben soms geen plaats om elkaar te kruisen, of kunnen niet bij een winkel aan de overkant van de straat geraken omdat een rij van vijftig fietsen de doorgang barricadeert.

Laad-en loszones

Het stadsbestuur heeft nu een fietsparkeerplan opgesteld. Daarmee wil de stad opnieuw ruimte creëren voor de voetganger, en tegelijk meer mogelijkheden geven aan fietsers om hun fiets gemakkelijk en veilig te stallen.

“De laad- en loszones in de Gasthuisstraat worden ingericht als parkeervakken waarin fietsen neergezet kunnen worden tussen 11.30 uur en 18 uur. Daarnaast worden er in de Gasthuisstraat doorgangen gemarkeerd die altijd vrij moeten blijven”, verduidelijkt Marc Boogers het fietsparkeerplan. “Een andere verbetering zijn de extra fietsparkeerplaatsen die we creëerden aan de rand van de voetgangerszone.”

Het aantal diefstalveilige fietsplekken aan de rand van de winkelstraten is verdubbeld tot 250. Daar is nu plaats voor 500 stuks. “Ook het Fietspunt in de Leopoldstraat is een praktische en veilige optie net buiten de voetgangerszone. Daarnaast wordt de overdekte fietsenstalling op de hoek van de Korte Gasthuisstraat en de Vianenstraat opgeknapt, komen er nieuwe fietsenstallingen en wordt er een herstelzuil met fietspomp geïnstalleerd.”

Sensibiliseren

Wat met fietsen die toch nog lukraak worden geparkeerd? “We willen niet meteen repressief optreden. Die fietsen zullen dus niet verwijderd worden. Wel gaan we sensibiliseren. Fietsen die op een verkeerde plaats gestald staan, krijgen een folder met uitleg aan gehangen. Daarnaast willen we met beloningen werken voor wie zich wel aan de regels houdt”, besluit Marc Boogers.