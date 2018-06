Stad laat iedereen samen 'friejet' zijn 22 juni 2018

De stad Turnhout lanceert dit jaar een vervolg op de imagocampagne van vorig jaar. Toen verscheen op veel plaatsen in het straatbeeld de slogan 'Bink en ik zen er friejet op' (Inwoner van Turnhout en daar ben ik trots op). Zowel stad als inwoners toonden zich tevreden over die campagne. In het vervolg dat de campagne nu krijgt, probeert de stad om het samenhorigheidsgevoel van de Turnhoutenaars in de verf te zetten. De slogan wordt daarom aangepast tot 'Bink en weullie zen er friejet op'. Net als vorig jaar zal die slogan opnieuw op lijnbussen en op affiches in de stad te zien zijn. Ook allerlei gadgets met die tekst zullen opnieuw gemaakt worden. (JVN)