Stad in gesprek met moskee na biddende moslims op stoep 23 februari 2018

02u36 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft gisteren een overleg gehad met de verantwoordelijken van de moskee in de Merodelei vlakbij het station, een moskee die zich richt op moslims uit Zwart-Afrika.

Aanleiding voor het gesprek was de commotie die er de voorbije dagen ontstaan was op sociale media nadat daar een foto verscheen waarop te zien is hoe een groep moslims al biddend op de knieën de volledige breedte van het voetpad aan de moskee inneemt. Dat kan volgens het stadsbestuur niet de bedoeling zijn. "Er is een dubbel probleem. Ze versperren niet alleen de doorgang met hun gebedshouding, maar op de foto is ook een grote hoop fietsen op het voetpad te zien", reageerde burgemeester Eric Vos toen de foto woensdagavond ter sprake kwam op een commissievergadering. "We hebben veel reacties gekregen sinds de foto verspreid werd. We hebben meteen contact genomen met de verantwoordelijken van de moskee voor een gesprek."





Fietsen

Het overleg vond gisteren plaats. De moskee-verantwoordelijken toonden zich begripvol voor de houding van de stad. "De mensen binnen in de moskee hadden blijkbaar geen weet dat er ook mensen buiten voor de deur zaten", zegt Eric Vos. "Ze waren begripvol en meewerkend. Ze beseffen dat zoiets binnen moet gebeuren. Ze hebben ook beloofd voortaan de doorgang niet meer te belemmeren met fietsen." (JVN)