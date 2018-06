Stad controleert alle 7.200 huurwoningen HUISJESMELKERS, U WEZE GEWAARSCHUWD JEF VAN NOOTEN

27 juni 2018

02u30 0 Turnhout De stad Turnhout gaat de komende jaren alle huurwoningen in de stad controleren. In totaal gaat het om 7.200 panden, die doorgelicht

Turnhout gaat als eerste centrumstad in Vlaanderen een conformiteitsattest verplichten voor alle huurwoningen in de stad. Daarin worden indien nodig strafpunten gegeven op verschillende aspecten. Wanneer een huurwoning vijftien strafpunten heeft, wordt een procedure voor onbewoonbaarheid opgestart. "Er wordt gecontroleerd op oppervlakte, comfort, en 'veiligheid en gezondheid'", vertelt schepen voor Huisvesting Peter Segers (sp.a) "Wat comfort betreft kijken we bijvoorbeeld of er stromend water en verwarming is. Voor veiligheid en gezondheid worden nagekeken of alle zekeringen geaard zijn, het gasfornuis in orde is, en of er schimmelvorming of vochtinsijpeling is. We zien momenteel dat een aantal panden niet helemaal in orde zijn, of dat de prijs-kwaliteitverhouding niet klopt. We willen garanderen dat alle verhuurde woningen van goede kwaliteit zijn."





In Turnhout zijn momenteel 6.000 private huurwoningen, maar ook de 1.200 huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen zullen op termijn gecontroleerd worden. De stad gaat de controles in fases uitvoeren. "We baseren ons niet op de ouderdom van woningen. Want woningen van vijftig jaar oud die geregeld gerenoveerd zijn, kunnen er beter aan toe zijn dan een recentere woning waar nooit in is gewerkt", zegt Segers.





Eerst in centrum

"We starten daarom met de huurwoningen in het centrum. Omdat daar de meeste huurwoningen zijn en omdat cijfers aantonen dat die woningen de meeste kans hebben op kwaliteitsproblemen."





Nog tot 2030

Tegen 1 januari 2024 moeten alle woningen in de stadskern een conformiteitsattest hebben. Daarna, tegen januari 2028, volgen de huurwoningen in de overige wijken binnen de ring. Tegen januari 2030 komen ook de woningen buiten de ring aan de beurt. "We zullen mensen aanwerven om de controles uit te voeren. Dat is ook de reden waarom we het gefaseerd doen. Als we alle controles op 1 jaar hadden willen doen, moesten we 25 extra controleurs aanwerven."





Met de controles wil het stadsbestuur niet alleen huisjesmelkers afschrikken. Het kan ook helpen om de kwaliteit te verbeteren van huizen waarvan de eigenaar wel te goeder trouw is. "Turnhout telt een aantal verhuurders die de kantjes er vanaf lopen. Maar we willen niet alleen malafide verhuurders pakken. We kunnen ook betrouwbare huiseigenaars helpen. Zij weten vaak niet welke zaken in hun woning niet meer voldoen aan de huidige normen. Denk bijvoorbeeld aan rookmelders, die volgens de Vlaamse wooncode verplicht zijn."