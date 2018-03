Staande ovatie voor 400 tweewielers 22 maart 2018

02u54 0 Turnhout De Fietsersbond regio Turnhout trakteerde gisterenochtend zo'n 400 fietsers op een warm applaus en bemoedigende woorden. "Turnhout staat aan de Vlaamse top wat betreft fietsverplaatsingen", zegt schepen Marc Boogers.

Het was al de vijfde keer dat de Turnhoutse Fietsersbond meedeed aan de nationale applausdag. "Het eerste jaar reageerden vele fietsers verrast of onwennig bij het onverwachte applaus. Dat is ondertussen veranderd : fietsers lachen en roepen ons toe of wuiven vrolijk terug", zegt Linda Van Dooren.





Als locatie koos de Fietsersbond dit keer voor het kruispunt van de Merodelei met de Koningin Astridlaan. "We kozen dit jaar voor een locatie binnen de Ring. Niet alleen omdat de fiets daar het beste en vaak snelste vervoermiddel is, maar ook omdat een verschuiving van auto- naar meer fietsmobiliteit onze stad aangenamer, gezonder en veiliger kan maken", aldus nog Van Dooren.





Ook Turnhouts schepen voor Mobiliteit Marc Boogers was van de partij om de fietsers luid aan te moedigen. 'Uit de vergelijking tussen de 13 centrumsteden blijkt dat Turnhout mee aan de top staat qua fietsverplaatsingen in de vrije tijd en woon-werkverkeer", aldus Marc Boogers. (JVN)