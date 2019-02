Sportsnack zet leerlingen in beweging tijdens naschoolse opvang Kristof Baelus

28 februari 2019

17u11 0 Turnhout Leerlingen uit het lager onderwijs uit regio Turnhout kunnen tien weken lang elke donderdag genieten van ‘Sportsnack’. Onder begeleiding van studenten van Thomas More-Hogeschool kunnen ze een uurtje bewegen en sporten.

Heel wat kinderen van de lagere school maken gebruik van de naschoolse opvang. “De Sportsnack zorgt voor leuke activiteiten die inzetten op de ontwikkeling van kinderen met een aanbod van algemene motorische vaardigheden tot sportspecifieke oefeningen”, klinkt het. “De Sportsnack vindt plaats in de sporthal van de eigen school.”

Zeven scholen in Turnhout en Beerse nemen deel aan de wekelijkse Sportsnack op donderdag. De basisscholen werken hiervoor samen met MOEV, Sport Vlaanderen, de Stad Turnhout en de Tomas More-Hogeschool. De leerlingen van de richting Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie van de Thomas More vangen de leerlingen op in de sporthal en houden hen een uurtje op een leuke manier in beweging.