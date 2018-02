Sportdiensten organiseren 'Start to Mountainbike' 15 februari 2018

02u35 0 Turnhout De gemeentelijke sportdiensten van Turnhout, Ravels en Arendonk en Oud-Turnout organiseren een lessenpakket 'Start to Mountainbike'. Zo willen de ze jongeren op de fiets krijgen.

Samen met Sport.Vlaanderen organiseren de gemeentelijke sportdiensten van Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk en Turnhout zes gezamenlijke lessen mountainbike, zowel voor beginners (MTB 1.0) als voor gevorderden (MTB 2.0). "Geïnteresseerden kunnen de sport komen ontdekken op 19 februari en op 3, 10, 17 en 24 maart. Om de reeks af te sluiten kunnen zij meedoen aan een toertocht of een avontuurlijk Ardennenavontuur. De beginners krijgen hun initiatie op lokale routes, bijvoorbeeld in Ravels, Arendonk, Vosselaar en Kasterlee. De gevorderden rijden in Ravels, Kasterlee, Beringen en Ottignies", zegt Filip Daniëls van Sportregio Noorderkempen.





Met de mountainbike-initiaties willen de gemeentebesturen vooral jongeren vanaf 11 jaar op de fiets krijgen.





Ook beginners

"Na lange dagen op de schoolbanken is biken in de natuur een ideale manier om gezond te bewegen. 'Start to mountainbike' helpt beginnelingen letterlijk op weg", aldus nog Filip Daniëls. "Zij krijgen eerst de basistechnieken van het mountainbiken aangeleerd. Voor de gevorderden staan er meer uitdagende routes op het programma." (JVN)





Deelnemen kost 30 euro per persoon voor de hele reeks, een eigen mountainbike is een vereiste. Voor meer info kan je terecht bij de sportdiensten van Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout of per mail bij sportregionoorderkempen@gmail.com.