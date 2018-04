Spilfiguur beleggingsfraude vraagt vrijspraak LEIDT DIRK D.G. LUXELEVENTJE IN ZAMBIA? MARLIES VAN BAEL

13 april 2018

02u41 0 Turnhout Hoofdverdachte Dirk D.G. gaat voor de vrijspraak in de beleggingsfraudezaak die tegen hem en 15 anderen gevoerd wordt. Samen zouden ze meer dan 200 gedupeerden voor zo'n 90 miljoen euro hebben opgelicht. D.G. ruilde ondertussen België in voor Zambia. "Een luxeleven? Neen. Hij werkt er hard", zegt zijn advocaat.

Op de tweede zittingsdag van het grote fraudeproces was het gisteren de beurt aan de advocaten van de beklaagden om het woord te voeren.





Hoofdbeklaagde Antoon C. woonde de hele zitting bij maar bleef zijn onschuld volhouden. Grote afwezige was opnieuw spilfiguur Dirk D.G. Volgens zijn advocaat woont hij momenteel in Zambia met zijn vrouw en kinderen. Leidt hij daar dan een luxeleventje terwijl de slachtoffers hier naar hun geld kunnen fluiten? "Helemaal niet", zegt zijn advocaat Vincent Andries. "Mijn cliënt werkt in Zambia hard als consultant. Hij is er tussenpersoon voor Belgische bedrijven in bouwprojecten."





Voor Dirk D.G. werd woensdag door het openbaar ministerie 5 jaar cel gevorderd met een boete van 3.000 euro, een verbeurdverklaring en een beroepsverbod van 10 jaar. "Mijn cliënt heeft zelf geen luxe want hij heeft alles moeten afgeven."





Huis in beslag genomen

Het gerecht nam zijn woning en zijn vermogen in beslag in het kader van het onderzoek.





Zal Dirk D.G. dan de dans ontspringen als hij veroordeeld wordt maar in Zambia woont? "Helemaal niet, als er al een effectieve gevangenisstraf komt, moet hij vrijwillig naar België komen of wordt er een uitleveringsbevel gevorderd in Zambia. Maar die gevangenisstraf is voor mijn cliënt niet het ergste, wel de verbeurdverklaring. Dat wil zeggen dat hij al het geld dat hij illegaal in handen zou hebben gehad, moet terugbetalen. Dat is een levenslange straf."





Meester Andries pleitte de vrijspraak. "Mijn cliënt heeft niets met de zaak te maken, de speurders gaan uit van veronderstellingen en richtlijnen. Ze creëren de schijn dat mijn cliënt schuldig is dus is dat dan ook zo? Helemaal niet. Er werden zelfs geen rentes van 36 procent beloofd voor hun producten, maar de gewone 7 en 9 procent. In het onderzoek zitten vage punten, hoe kan ik mijn cliënt dan verdedigen? Dirk was tussenpersoon als makelaar, maar snapt zelf niets van dit complexe dossier."





Er was in de wandelgangen commentaar te horen op het feit dat Dirk D.G. zijn kat stuurt naar de rechtbank. Dat wekt bij velen het gevoel op dat hij de slachtoffers niet in de ogen durft kijken. "Mijn cliënt wou de zitting bijwonen maar er waren problemen met het visum van zijn vrouw en kinderen in Zambia. Hij wil zich helemaal niet wegsteken."





Het vonnis volgt op 16 mei.