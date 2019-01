Speurders brengen crimineel milieu zware slagen toe Tientallen arrestaties in dossiers van inbraken, drugs, moorden en mensensmokkel Toon Verheijen

12 januari 2019

22u12 0 Turnhout Een groot drugslab, een reusachtige cannabisplantage, een resem mensensmokkelaars en en een inbrekersbende verantwoordelijk voor 160 inbraken. Daarnaast nog een doorbraak in twee moorddossiers met een Kempense link. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft ook in de Kempen het criminele milieu in 2018 een zwaar pad in de korf gezet.

De cijfers van de FGP Antwerpen zijn redelijk indrukwekkend. In totaal werden 467 mensen gerechtelijk aangehouden in heel de provincie waaronder 187 voor verdovende middelen en 68 mensen voor gewelddelicten. Er werd voor net geen 40 miljoen euro aan cash geld of goederen in beslag genomen waaronder 65 (luxe)voertuigen ter waarden van 1,7 miljoen euro en net geen twee miljoen euro cash. Op vlak van drugs werd er 16,7 ton marihuana en 50,6 ton coke in beslag genomen.

Turfput

Een van de opmerkelijkste dossiers in de Kempen was operatie Turfput die opstartte in november 2017. Een logische naam voor de ontmanteling van een gigantische cannabisplantage aan de Turfputten in Olen in een loods. De plantage kwam aan het licht door een brand. In de loods stonden niet minder dan 6.514 cannabisplanten. Na een doorgedreven onderzoek van meer dan een jaar wisten de speurders een Belgisch-Nederlands drugsnetwerk bloot te leggen en werd duidelijk dat de plantage al vier jaar in bedrijf was. De speurders konden 24 verdachten identificeren waarvan er nu nog altijd vijf in voorhechtenis zitten. De vermoedelijke opbrengst van de plantage : 20 miljoen euro.

Hulslab

In de lente van 2018 deden de speurders een inval in een chalet in een bosrijk gebied in Vorselaar. De resultaten waren indrukwekkend. Er werden verschillende ruimtes aangetroffen voor de productie van amfetamines en methamfetamine. Drie personen werden aangehouden, maar ondertussen konden de speurders ook een link met Polen leggen. Vooral de combinatie van amfetamines en methamfetamine is uitzonderlijk omdat die laatste vooral in Oost-Europa populair is.

Dossier Taxi

Nog een succes van de speurders in Turnhout was het dossier ‘Taxi’. In februari werden drie verdachten opgepakt door de lokale politie Regio Turnhout na een reeks van negen inbraken. Wat op het eerste zicht een kleine inbrekersbende leek, deinde al snel uit. Een vierde verdachte werd opgepakt. Het gaat om Roemenen en Moldaven. Niet minder dan 158 inbraken heeft het viertal op zijn geweten. Allemaal inbraken in woningen en dan vooral in de hele Kempen, maar in Boortmeerbeek en Keerbergen. Opmerkelijk: de verdachten hadden blijkbaar wel wat over voor hun diefstallen want ze kwamen telkens met een taxi ter plaatse én vertrokken ook weer met de taxi na de inbraken.

Dossier laadruimte

Ook de Kempen ontsnapte niet aal malafide personen die zich bezighouden met mensensmokkel. De speurders wisten een bende te ontmaskeren die zich bezighield met het overbrengen van vluchtelingen vanuit Calais naar de snelwegparking in Postel om van daaruit naar het Verenigd Koninkrijk gebracht te worden in laadruimtes van vrachtwagens. Honderden transmigranten zijn zo vervoerd geweest. Alles samen gaat het om 50 gekende smokkels van telkens een dertigtal slachtoffes die elk 3.500 euro moesten neertellen. Zeventien verdachten werden opgepakt in Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ons land.

Moorden

Ook in twee moorddossiers forceerden de speurders van de FGP een doorbraak. De meest opgemerkte moord was die op Christine Lenaerts (45). Zij werkte als verpleegster in de gevangenis van Antwerpen en ving thuis een ontsnapte gevangene Ashley V.D. op. Dat werd haar fataal. Ashley V.D. en haar vriend Marco L. hebben bekentenissen afgelegd. Ook in een moordzaak uit oktober 2017 in Geel werden een jaar na datum drie verdachten opgepakt.