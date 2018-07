Speeltuin Stadspark in nieuw jasje gestoken 12 juli 2018

02u49 0 Turnhout De voorbije dagen kreeg de speeltuin in het Turnhoutse Stadspark een grondige make-over. Er kwamen verschillende nieuwe speeltoestellen bij en enkele bestaande toestellen werden verplaatst. De speeltuin is zo helemaal klaar voor de zomervakantie.

Vlakbij het terras van de brasserie vinden de allerkleinsten een nieuw speelhuisje en een dubbele veerwip. Verderop kunnen de grotere kinderen zich uitleven op twee nieuwe speeltorens met glij- en klimuitdagingen, duikelrekken, een tol en enkele klimelementen.





"We investeerden 100.000 euro in de speeltuin, zo bouwen we verder aan Turnhout als kindvriendelijke stad", legt schepen voor Jeugd Hannes Anaf (sp.a) uit.





Met deze vernieuwde speeltuin naast de tennisvelden, het zwembad, de dierenweide en de stoomtreintjes zijn er in het Stadspark deze zomer alvast tal van activiteiten te beleven.





(WDH)