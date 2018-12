Speelkaartenmuseum krijgt 500 kunstobjecten van Nationale Loterij Jef Van Nooten

11 december 2018

22u00 0 Turnhout Het Speelkaartenmuseum in Turnhout gaat een unieke samenwerking aan. Het museum krijgt zo’n 500 kunstobjecten in bruikleen uit de collectie van de Nationale Loterij. Alles kunstwerken houden verband met het kaartspel. “In oktober 2019 volgt een grote tentoonstelling met werken van bijvoorbeeld James Ensor en David Teniers”, zegt directeur Filip Cremers.

Weinig mensen weten het, maar de Nationale Loterij heeft een enorme kunstcollectie in haar bezit. Die bestaat uit meer dan 100.000 objecten die de geschiedenis van het kansspel in beeld brengt. Het oudste object uit de collectie – een Griekse amfora waarop Achilles en Ajax afgebeeld zijn terwijl ze een bordspel spelen – dateert uit de 5de eeuw voor christus. “De collectie wordt internationaal zeer gewaardeerd, ligt opgeborgen in depots in Brussel. De collectie is daardoor weinig toegankelijk voor het publiek. Daar willen we verandering in brengen”, zegt Annemie Buffels, manager Cultural Heritage bij de Nationale Loterij.​

Een deel van de collectie wordt daarom in bruikleen gegeven aan musea verspreid over het land. Voor de kunstobjecten die over kaartspelen of kaartspelers gaan, koos de Nationale Loterij voor een samenwerking met het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout. Het museum krijgt zo’n 500 kunstobjecten in permanente bruikleen. “Dat gaat over schilderijen, grafieken, beeldhouwwerken, boeken, speelautomaten, … Allemaal dingen die te maken hebben met het kaartspel. Speelkaarten komen sinds de 15de eeuw voor in de Westerse kunst”, vertelt Filip Cremers, directeur van het Speelkaartenmuseum. “In eerste instantie gaan we er in oktober 2019 een grote tentoonstelling mee maken. Om aan te tonen hoe belangrijk speelkaarten in de kunst zijn. Daarbij zijn werken van grote namen te bewonderen: van James Ensor over David Teniers naar moderne meesters. Het zal een breed overzicht geven van speelkaarten in de Westerse kunst.”​

Die grote tentoonstelling opent op 24 oktober 2019. Maar ook na deze expo kunnen de kunstobjecten bewonderd worden in het Speelkaartenmuseum. “We krijgen de kunstobjecten permanent in bruikleen. We willen er dus ook na de tentoonstelling nog iets mee doen”, aldus Cremers. “Na de grote expo blijven er voortdurend een aantal van die kunstobjecten te zien in het museum, in een wisselende opstelling. De rest wordt in depot genomen, om in ideale omstandigheden te bewaren.”​

Het Nationaal Museum van de Speelkaart bestaat in 2019 vijftig jaar. De tentoonstelling met de kunstobjecten van de Nationale Loterij moet één van de hoogtepunten worden in het jubileumjaar. Naast James Ensor en David Teniers zullen er ook werken te zien zijn van onder meer Rik Wouters, Frans Masereel, Félicien Rops of Tony Matelli.​