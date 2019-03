Speelkaartenmuseum brengt ode aan drukkersstad Turnhout: “200 jaar grafische industrie in beeld” Jef Van Nooten

22 maart 2019

12u30 0 Turnhout In het Turnhoutse Speelkaartenmuseum opent zaterdag de tentoonstelling ‘Turnhouts Drukwerk’. De expo brengt tot eind augustus een ode aan 200 jaar Turnhoutse drukkunst. “De expo brengt het grafische verleden van de stad in beeld”, zegt schepen Astrid Wittbolle.

Dat de grafische industrie een belangrijke rol gespeeld heeft in Turnhout, is toeval. De Leuvense drukker Pieter Corbeels vluchtte in 1795 naar de Kempen om aan arrestatie te ontkomen na zijn verzet tegen de Franse bezetter. Enkele jaren later werd hij alsnog door de Fransen terechtgesteld, maar zijn leerjongen P.J. Brepols nam de drukkerij over.

Drukkersstad

“Uiteraard ging dat met vallen en opstaan. Toen België in 1830 onafhankelijk werd, verloor Brepols in één klap het grootste deel van zijn klanten. Ook in eigen huis rommelde het. Werknemers verlieten het moederbedrijf en richtten hun eigen bedrijven op. Zo werd Turnhout stilaan een volwaardige drukkersstad, met industriële drukkerijen tot in het hart van de stad”, schetst schepen Astrid Wittebolle het ontstaan van de grafische industrie in Turnhout.

Belangrijkste werkgever

Na 1850 begon de wereldwijde export en vanaf 1870 werd de grafische industrie de belangrijkste werkgever in Turnhout. “Tot de topproducten behoorden kinder- en volksprenten, boeken en naslagwerken, religieus drukwerk, gekleurd en marmerpapier, dozen en verpakkingen, strips en uiteraard kaartspellen. Turnhoutse kwaliteit ging de wereld rond.”

Internet geeft doodsteek

Maar onder meer de komst van internet deed de grafische industrie in Turnhout de das om. Het internet zorgde ervoor dat niemand tegenwoordig nog woordenboeken of encyclopedieën koopt. Bekende bedrijven zoals Mesmaekers, Splichal of Proost behoren intussen tot het verleden, en ook de imposante drukkerij van Brepols hield op te bestaan.

Het grafische verleden heeft Turnhout tot de stad gemaakt die ze vandaag is, en mag daarom niet vergeten worden. De expo ‘Turnhouts Drukwerk’ blikt de komende maanden terug op tweehonderd jaar drukkunst in de stad.

Werktuigen

“Het Nationaal Museum van de Speelkaart serveert die rijke geschiedenis met onder meer beelden, boeken, prenten, schilderijen, fantasiepapier en glasramen. Daarnaast toont de expo ook aanverwante producten en activiteiten als papierverbetering, binden en vergulden. Blikvangers zijn de talrijke sfeerfoto’s, de oude werktuigen en het prachtige bindwerk in parelmoer en ivoor”, aldus nog Astrid Wittebolle.

“Maar we belichten ook de vaak erbarmelijke sociale omstandigheden van de arbeiders. Het leven van de drukker of kaartenmaker verliep volledig in de schaduw van het bedrijf.”

Boekbinden

Dankzij de Turnhoutse Boekbindersgilde is er ook een werkend atelier te bewonderen in de tentoonstelling. “Zo kunnen we regelmatig demonstraties aanbieden van boekbinden met de hand. En dat is verbazend knap vakwerk”, besluit Astrid Wittebolle.

De expo Turnhouts Drukwerk kadert in het feestprogramma voor het 50-jarig bestaan van het Speelkaartenmuseum.