Speelgoedwinkel Vrolijk bindt strijd aan met onlineverkoop: “Meer speelhoeken, speelgoedtesters en voordrachten voor ouders” Jef Van Nooten

19 april 2019

12u56 2 Turnhout Speelgoedwinkel Vrolijk uit de Herentalsstraat in Turnhout gaat de strijd aan met onlineverkoop. Belgen gaven vorig jaar 41 procent van hun budget voor speelgoed online uit. Met onder meer een reizende speeltafel, speelgoedtesters en een voordrachtenreeks voor ouders wil Conny Snoeck het tij keren. “Zo bewijzen we onze meerwaarde als fysieke winkel”, zegt Conny.

Conny Snoeck opende speelgoedwinkel Vrolijk vier jaar geleden. Eerst als pop-upwinkel in de Herentalsstraat, nadien vestigde ze zich permanent aan de overkant van de straat. Elk jaar moet ze steeds harder opboksen tegen de concurrentie van internet. “Toen ik vier jaar geleden startte, wist ik al dat onlineverkoop razendsnel op ons zou afkomen”, zegt Conny. “In 2017 gaven Belgen 30% van hun budget voor speelgoed online uit, vorig jaar was dat al 41%.”

Omzetdaling

Vrolijk probeerde een graantje mee te pikken van de onlineverkoop en registreerde zich in het najaar van 2018 bij Storesquare, een online winkelplatform voor lokale handelaars. “Maar dat levert heel wat extra werk op om je producten online te zetten. Bovendien moet je een groot percentage afgeven. Resultaat: ik had veel verkocht, maar hield er bijna niks aan over. Daartegenover stond een omzetdaling in de winkel.”

Niet alleen kledingwinkels moeten dus de duimen leggen voor digitale retailers. Ook fysieke speelgoedwinkels zoals Vrolijk kunnen volgens experts alleen overleven als klanten een goede reden hebben om ze te bezoeken. Conny Snoeck ging daarom rond de tafel zitten met Youssef Chatar, ondernemersbegeleider van Unizo.

Samen dokterden ze een strategie uit om de strijd aan te binden met de online speelgoedverkoop. “Ik heb al vanaf het begin activiteiten georganiseerd, maar we schakelen nu nog enkele versnellingen hoger”, zegt Conny. “De voor- en najaarsactiviteiten worden nog verder uitgebreid, met steeds het kind dat centraal staat.”

Vrolijk gaat nog meer speelhoeken inrichten in de winkel waar kinderen op elk moment van de dag kunnen komen spelen. Ook het concept van de speelgoedtafel wordt uitgebreid. “Die speeltafel verhuist iedere week naar een andere locatie. Er staat reclame op van de winkel en er ligt een folder van Vrolijk bij. Vorige zomer hebben we met de speeltafel geëxperimenteerd bij onder meer Standaard Boekhandel en een apotheek in Turnhout. Dit jaar gaan we ook naar de randgemeenten. We beginnen in mei in een kinderkledingwinkel in Vosselaar. We hopen zo meer bekend te worden door te verschijnen op plaatsen waar veel kinderen komen.”

Speelgoedtesters

Nieuw is het concept van ‘speelgoedtesters’. Klanten van Vrolijk krijgen de kans om speelgoed uit te testen. “We vragen aan kinderen en hun ouders of ze wekelijks speelgoed willen uittesten. We maken daar dan korte filmpjes van terwijl we vragen wat ze er van vinden. Want ik kan wel zeggen welk speelgoed leuk is, maar als je kinderen enthousiast ziet spelen ben je pas echt overtuigd.”

Voordrachten voor ouders

Vrolijk heeft nog verscheidene andere activiteiten zoals een uitleenmand met speelgoed of een kinderjury die de mooiste tekening kiest. Maar de meest opvallande activiteit die Vrolijk invoert om een meerwaarde te betekenen als fysieke speelgoedwinkel is wellicht een voordrachtenreeks voor ouders.

“We organiseren een reeks pedagogische voordrachten in de winkel. We werken daarvoor samen met Kempense pedagogen, psychologen, therapeuten, kinesisten en coaches. Zij geven in de winkel hun visie op en tips voor de ontwikkeling van kinderen”, aldus Conny. “Op vrijdag 3 mei bijten we de spits af met als onderwerp ‘Boost het zelfvertrouwen van je kind’. Nog voor de zomervakantie komt er ook een voordracht over ‘Weg van het scherm’. Tijdens de zomervakantie hangen veel kinderen weer uren per dag voor het scherm. We willen ouders informeren wat daar de gevolgen van zijn.”

Conny Snoeck zal de activiteiten over een jaar evalueren. “Mogelijk komen we dan tot het besluit dat we toch moeten investeren in een webshop”, besluit Conny.