Spaarpotjes van kinderen gestolen uit woning Wouter Demuynck

10 maart 2019

11u33 0

Zaterdag tussen 8.30 en 20.30 uur vond er een diefstal plaats in een woning in Nieuwstad in Turnhout. Achteraan werd een schuifraam kapotgeslagen. De daders gingen ervan door met spaarpotjes van de kinderen.