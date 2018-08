Sp.a lanceert partijprogramma na meer dan 3.000 huisbezoeken 11 augustus 2018

02u44 0 Turnhout 'Mensen, Buurten, Stad'. Dat is de slogan waarmee sp.a in Turnhout op 14 oktober naar de kiezer trekt. De meerderheidspartij lanceerde vrijdag ook haar verkiezingsprogramma. "Een programma zonder wollige teksten, maar met 221 concrete voorstellen", zegt Hannes Anaf (sp.a).

De socialisten rekenen in oktober op 24 nieuwkomers op de lijst van in totaal 35 kandidaten. "We hebben de voorbije maanden meer dan 3.000 huisbezoeken afgelegd. Daarbij werd duidelijk dat de buurt en het wijkgevoel heel belangrijk zijn voor inwoners", zegt lijsttrekker Hannes Anaf. "Ons programma bevat dan ook veel voorstellen over buurten, onder meer om de cohesie te versterken. Dan voelen mensen zich veiliger in de stad en hebben ze minder schrik van het onbekende."





221 concrete voorstellen

Het verkiezingsprogramma van sp.a telt bijna 80 pagina's. Daar staan opvallend veel concrete voorstellen in te lezen. "We hebben ons best gedaan om geen wollige teksten te schrijven, maar om concrete voorstellen op papier te zetten. Geen loze beloften, maar voorstellen die realiseerbaar zijn. Na 12 jaar ervaring in de meerderheid weten we perfect wat wel en niet haalbaar is."





Een deel van de 221 concrete voorstellen gaat over sociale huisvesting. "Wij willen blijven investeren in sociale huisvesting. Het trekt geen armoede aan zoals sommige partijen beweren. Sociale huisvesting haalt juist mensen weg uit de armoede. Omdat ze dan geld over houden voor andere zaken." (JVN)