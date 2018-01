Sp.a en Curieus geven keileuke kerstcadeaus aan kansarme kinderen 02u29 0 Foto Ton Wiggenraad

Voor het vijfde jaar op rij maken sp.a Turnhout en Curieus kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben blij met een kerstpakket. Dit doen ze met de opbrengst van een aantal activiteiten die vanuit Curieus georganiseerd werden. Vrijwilligers stelden een 40-tal kerstpakketten samen met fruit, snoep en knutselmateriaal. De kerstpakketten worden via de laatste voedselbedeling van dit jaar door T'ANtWOORD bezorgd. "Van de medewerkers van de voedselbedeling vernemen we telkens weer hoe blij de kinderen zijn bij het krijgen van het pakket. Zo bieden we gezinnen in armoede een extraatje tijdens de feestdagen", klinkt het trots bij de vrijwilligers.





