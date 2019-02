Snel meer comfort voor Turnhoutse pendelaars: hogere perrons, tegels en overdekte zitbanken Jef Van Nooten

14 februari 2019

13u12 0 Turnhout Treinreizigers mogen zich binnenkort aan meer comfort verwachten in het station van Turnhout. Infrabel en NMBS starten met het verhogen van de perrons. Ook wordt de betonbetegeling doorgetrokken tot aan de Guldensporenlei. Door de werken zal er vanaf april regelmatig geen treinverkeer mogelijk zijn tijdens weekends.

Bij dagelijkse pendelaars is al vele jaren de kritiek te horen dat Turnhout stiefmoederlijk behandeld wordt door NMBS en Infrabel. Ze moesten vaak plaatsnemen in de oudste treinstellen die er rijden in ons land, en ook de stationsinfrastructuur liet te wensen over. Het feit dat Turnhout een eindstation is, werd wel eens aangehaald als mogelijke verklaring.

Enkele jaren geleden kwam er al een lichte verbetering in met een verharding van perron 2 en de ingebruikname van een overdekte fietsenstalling. Toch kon het nog altijd beter. Zo bleef stadsbestuur in Turnhout ijveren voor een heraanleg van de perrons. Binnenkort is het zover. De perrons worden de komende maanden verhoogd en vernieuwd, hetgeen het comfort drastisch zal verbeteren. “We zijn blij dat Infrabel en NMBS ingaan op de vraag van het stadsbestuur om ook aan onze perrons het reizigerscomfort te verhogen”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “De geplande perronverhoging zal ervoor zorgen dat zowel jong en oud, groot en klein, en mensen met een beperking, op een meer veilige en comfortabele manier de trein kunnen op- en afstappen.”

Meteen wordt ook de betonbetegeling verlengd tot bijna aan de Guldensporenlei. Die ingreep moet het probleem van waterplassen op de kiezeltjes oplossen. En daar blijft het niet bij. “Daarnaast worden alle voorzieningen op het perron vernieuwd met onder meer nieuwe overkapte zitbanken”,, weet mobiliteitsschepen Marc Boogers. “Na het plaatsen van een overdekte fietsenstalling een paar jaar geleden, is dit opnieuw een positief verhaal voor onze treinreiziger.”

De heraanleg van de perrons in Turnhout zal wel tijdelijk gepaard gaan met hinder. “De werken starten in februari. Maar er zal voornamelijk gewerkt worden in de maanden april, juni, juli, augustus en september. Het einde van de werken is momenteel voorzien in oktober.

Om deze werken uit te kunnen voeren, dient het treinverkeer tijdelijk onderbroken te worden tijdens enkele weekends.” Volgens de huidige timing zal er in Turnhout geen treinverkeer mogelijk zijn in de weekends van 6-7 april, 1-2 juni, 29-30 juni en 10-11 augustus. NMBS voorziet dan telkens een alternatieve busdienst voor de reizigers.

De stad is blij met de nakende werken, maar hoopt dat het verhaal hier niet stopt. “We blijven daarnaast ijveren voor kwalitatief goed uitgeruste en stipte treinen, een uitbreiding van de treinverbindingen, een ondertunneling voor voetgangers en fietsers onder het spoor en een ticketautomaat aan perron 2. Daarvoor gaan we opnieuw in gesprek met NMBS en Infrabel”, besluit Marc Boogers.